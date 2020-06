Capaccio Paestum: pronto il Front Office dell’ufficio comunale Tributi

L’Ufficio Tributi del Comune di Capaccio Paestum si dota di un Front Office per poter rispondere in maniera più efficiente alle esigenze dell’utenza. Avrà sede in via Giovanni Sacco, a Capaccio Scalo, all’interno dell’immobile che in passato ha ospitato gli uffici del Giudice di Pace. L’inaugurazione, che si terrà nel rispetto delle norme anti Covid, è in programma per le ore 10 di mercoledì 3 giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ufficio

Una volta inaugurato, il Front Office dell’Ufficio Tributi osserverà i seguenti orari di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30; martedì dalle 15,30 alle 17,30. L’ufficio resterà chiuso al pubblico il giovedì. Per il Sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri “l’apertura del Front Office è il segno di un rapporto nuovo che va instaurandosi fra Amministrazione e utenza. Con l’Ente che cerca di andare incontro a bisogni ed esigenze di Cittadini e famiglie, lavorando per offrire loro servizi pubblici sempre migliori”.