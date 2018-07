Sicurezza a Capaccio, aumentano le telecamere e i vigili urbani

Sistema integrato di videosorveglianza urbana, l’adesione al Patto per la Sicurezza Territoriale, potenziamento del Corpo di Polizia Locale nel periodo estivo e un Piano Strategico per la Sicurezza del Parco Archeologico di Paestum. Sono le azioni che il Comune di Capaccio Paestum, in accordo con la Prefettura di Salerno, sta mettendo in campo per garantire sicurezza e legalità a tutti i cittadini.

I dettagli

Le telecamere, volte a rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto all’illegalità, saranno installate su tutto il territoriale comunale. Il progetto, riguardante l’installazione delle 71 telecamere, è stato già candidato a finanziamento a valere sui fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Comune ha candidato un altro progetto a finanziamento, tramite la piattaforma Iter Campania, che prevede l’installazione di 107 “occhi” su tutto il territorio comunale, sempre al fine di garantire un maggiore controllo del territorio per contrastare qualsiasi forma di illegalità. Nel frattempo, l’Ente procederà all’installazione di sedici telecamere, al fine di dare un’immediata ed efficace risposta ai cittadini sul tema della sicurezza. L’intervento sarà finanziato con fondi comunali. Il progetto servirà a contrastare anche i reati in materia ambientale, che vede il Comune di Capaccio Paestum, impegnato quotidianamente con il consigliere delegato Alfonsina Montechiaro.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Franco Palumbo: