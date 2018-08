Trova 220 euro in contanti in un portafoglio e li restituisce. A compiere il gesto nobile un ingegnere di Capaccio, Francesco Castaldo, di 33 anni, impiegato presso l'ufficio Demanio Marittimo

La generosità

L'uomo aveva trovato il portafogli incustodito lungo Corso Italia a Pontecagnano. Dentro 220 euro in contanti, carte di credito, bancomat e documenti d'identità. L'uomo si è recato a quel punto dai carabinieri della stazione locale, per segnalare il ritrovamento. I militari hanno poi contattato il proprietario, un uomo residente nel quartiere Pastena, a Salerno, di 72 anni. Quest'ultimo ha ringraziato il 33enne al telefono, a voce. Che tra l'altro, non ha voluto alcuna ricompensa per il suo gesto.