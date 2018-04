Rapina armata al bar "San Giorgio" Capaccio: bandito in fuga

Momenti di panico, nella serata di ieri, lungo la strada statale 18 a Capaccio Paestum, dove si è verificato una rapina a mano armata all’interno del bar “San Giorgio”.

La dinamica

Un uomo con cappuccio in testa ed una pistola in mano ha fatto irruzione dentro il locale minacciando i dipendenti. In pochi secondi si è fatto consegnare i soldi contenuti nella cassa ed è fuggito via senza lasciare tracce. Non è escluso che ad aspettarlo all’esterno ci fosse un complice. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.