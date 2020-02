Tenta rapina ad un supermercato dopo fuga da un centro di recupero: viene arrestato

Tenta una rapina in un supermercato, viene arrestato. E' accaduto a Capaccio Scalo, quando i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, già noto alle forze dell'ordine, che a gennaio scorso era evaso da una struttura di accoglienza per tossicodipendenti in Salerno.

Il colpo fallito

L'uomo si trovava li in misura cautelare, ma era fuggito arrivando fino ad Agropoli per rubare un’autovettura e poi tentare una rapina in un supermercato a Capaccio Paestum, in località Laura. Le indagini dei carabinieri hanno condotto alla sua identificazione, grazie ad un lavoro investigativo e di visione di immagini, per ricostruire la dinamica degli eventi ed identificare il responsabile. Per lui, il gip ha firmato una misura cautelare agli arresti domiciliari