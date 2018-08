Capaccio, residence abusivo: il Comune ordina lo sgombero

Il Comune di Capaccio ha disposto lo sgombero di ospiti e turisti e l’immediata cessazione dell’attività di un residence abusivo in località Linora. L’ordinanza è conseguenza del rapporto d’ispezione del Comando carabinieri per la Tutela della Salute - Nas di Salerno.

I controlli

Dal rapporto si evince che i titolari del residence esercitavano illegalmente attività extralberghiera senza la preventiva comunicazione e fittavano abusivamente camere e appartamenti gestiti dall’amministratore delegato della società, un 45enne di Battipaglia. Sgombero immediato e trasmissione degli atti ai carabinieri del Nas di Salerno, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura di Salerno.

La nota del sindaco

"La situazione di quel residence era nota a tutti da almeno dieci anni, ma evidentemente nessuno aveva interesse a ripristinare le regole. Da oggi chi pensa di farla franca gestendo strutture ricettive abusive o case vacanze in nero si sbaglia, è solo questione di tempo". Così il sindaco Franco Palumbo commenta l’ordinanza di sgombero per una struttura ricettiva extralberghiera in località Linora. "Già abbiamo individuato trecento situazioni sospette. – conclude Palumbo – Nella nostra agenda politica, il turismo è ai primi posti, da un lato ci sono i turisti che meritano servizi di qualità e dall’altro gli imprenditori onesti che pagano regolarmente le tasse, costoro vanno tutelati. Ecco perché i controlli procederanno senza sosta".