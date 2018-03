Angoscia a Capaccio, Ayoub scomparso nel nulla da tre giorni

Un ragazzo marocchino di 14 anni, Ayoub, è scomparso da tre giorni nella città di Capaccio Paestum.

L’identikit

Il giovane frequenta l'istituto alberghiero situato in località Gromola a Capaccio. Lunedì 26 marzo, come ogni giorno, è uscito di casa per prendere l'autobus comunale che lo porta a scuola, ma in classe non si è presentato. La notizia della sua scomparsa è stata pubblicata anche sul sito del programma di Rai 3 “Chi l’ha visto?”.