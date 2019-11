Blitz dei carabinieri a Capaccio: sequestrato uno studio dentistico abusivo

Uno studio odontoiatrico abusivo è stato sequestrato, nella giornata di oggi, nel comune di Capaccio Paestum. E, contemporaneamente, due uomini e una donna sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica.

Il blitz

I carabinieri, insospettiti dal continuo via vai di persone, in particolare dianziani, hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento situato in un fabbricato di via Walter Tobagi, in località Rettifilo, dove i tre denunciati avevano avviato un vero e proprio studio dentistico, effettuando prestazioni professionali pur non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo né universitario: solo uno è risultato laureato in odontotecnica ma in pensione da tempo. Per non farsi scoprire, i tre odontoiatri avevano apposto un cartello con la scritta “chiuso” davanti alla porta, ma in realtà le visite illegali avvenivano quotidianamente. Dentro la struttura, oltre a varie attrezzature vetuste, i militari dell’Arma hanno sequestrato farmaci scaduti, tra cui anestetici, che venivano somministrati agli ignari pazienti. Dalle indagini è emerso che i tre truffatori, pur di aumentare la propria clientela accattivandosene le simpatie, applicavano tariffe particolarmente convenienti e sconti speciali in caso di più sedute. Al vaglio dei militari dell'Arma anche la regolarità ed il tipo di rapporto affittuario stipulato, in favore degli utilizzatori, dal proprietario dello stabile.