Sversamento reflui nei corsi d'acqua: Palumbo annuncia task force

Linea dura del sindaco di Capaccio Paestum Franco Palumbo contro gli sversamenti illeciti nei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale.

La task force

Il primo cittadino ci va giù duro: “Con sorpresa riscontriamo quasi quotidianamente che ci sono aziende zootecniche che scaricano liquami nei corsi d’acqua con danni all’ambiente e all’economia turistica incalcolabili. Non faremo sconti a nessuno. Chi ha sbagliato pagherà, mettendo a rischio anche l’economia della propria famiglia perché saranno disposti sequestri e ordinanze di sgombero delle aziende inquinanti. Infatti, partiranno nei prossimi giorni dei controlli quotidiani da parte della Polizia Locale, in sinergia con l’Asl di Salerno, all’interno delle aziende zootecniche del territorio perché chi non smaltisce correttamente i reflui sarà punito nei termini consentiti dalla legge”. Poi annuncia: “Ad affiancare la task force ci sarà anche un esperto in materia di monitoraggio ambientale perché non vogliamo lasciare nulla al caso ed evitare che anche in futuro possano ripetersi tali azioni scellerate. Tutto questo sarà a vantaggio delle aziende professionali che riceveranno sicuramente sempre maggiore attenzione da parte dei turisti e dei consumatori” conclude Palumbo.