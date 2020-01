Si invaghisce di una giovane e la minaccia di morte: arrestato 56enne a Capaccio

Un 56enne rumeno è stato arrestato, oggi, a Capaccio Paestum, perché accusato di tentato omicidio e stalking nei confronti di una giovane connazionale.

La storia

La vittima ha presentato formale denuncia contro di lui presso la locale Stazione dei Carabinieri, i quali, dopo aver svolto tutti i controlli previsti dalla legge 69/2019 “Codice Rosso”, hanno ammanettato il pregiudicato in flagranza di reato. L’uomo, originario di Agropoli ma senza fissa dimora, è stato bloccato in località Mattine e, successivamente, rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania. Dopo essersi separato dalla moglie, il 56enne si era innamorato della giovane connazionale che, però, non avrebbe mai ricambiato il suo interesse. Per questo lui l’avrebbe più volte minacciata di morte anche con un coltello, che è stato sequestrato dai militari dell’Arma.