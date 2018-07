Capaccio, turista inglese rischia di annegare: salvata da bagnino

Paura, oggi pomeriggio, in località Ponte di Ferro a Capaccio Paestum, dove una turista inglese ha rischiato di annegare in mare.

Il soccorso

La donna - riporta Stiletv - è stata trascinata a largo dalla forte corrente di risacca. Fortunatamente il bagnino Gennaro Pecora, che lavora presso il Camping Villaggio Ulisse, si è reso conto del pericolo ed è intervenuto per salvarla. Pecora si è tuffato in acqua e senza non poche difficoltà è riuscito a riportarla a riva in evidente stato di choc.