Capaccio, turista canadese salvato in mare aperto da un bagnino

Momenti di paura oggi pomeriggio sulla spiaggia di Licinella, a Capaccio Paestum, quando un turista polacco di 35 anni ha rischiato di annegare. L'uomo è stato salvato dall'intervento dei bagnini del lido Mec.

Il salvataggio e l'encomio

Il turista si era spinto al largo, raggiungendo le boe ma a causa della forte corrente non è riuscito a tornare a riva, sollecitando così l'intervento degli addetti al salvamento dello stabilimento balneare che, aiutati dai colleghi del lido Fulgor, sono riusciti a portare l'uomo a riva. Visibilmente provato, l'uomo ha preferito tornare a casa e non andare in ospedale. Intanto, il Comune di Capaccio-Paestum, con un delibera di giunta, ha conferito un encomio a quatto bagnini in servizio sul litorale: si tratta di Gennaro Pecora, Fabio Puglia, Davide Mirarchi e Amedeo Milite, proponendo contestualmente alla Prefettura di Salerno una ricompensa al Valor Civile. In particolare, l’encomio a Pecora, in servizio presso il Camping Villaggio Ulisse, è stato assegnato per aver salvato una turista britannica nelle acque antistanti la spiaggia libera in località Ponte di Ferro. Puglia, Mirarchi e Milite in servizio presso il Lido Nettuno, invece, hanno salvato un uomo e la sua figlia alla Laura, nonostante le condizioni del mare e le forti correnti di risacca.