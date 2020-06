Si tuffa in mare e rischia di annegare: salvato uomo a Capaccio

Momenti di paura, questa mattina, nello specchio di mare che bagna la località Laura di Capaccio Paestum, dove un 35enne, proveniente da Torre del Greco, ha rischiato di annegare mentre la corrente lo trascinava a largo.

I soccorsi

L’uomo - riporta Voce di Strada - si era tuffato in acqua nonostante sventolasse la bandiera rossa sulla spiaggia, a causa del mare agitato. Tempestivo l’intervento di tre bagnini dello stabilimento balneare “Nettuno” che, in sinergia, sono riusciti a metterlo in salvo. Le sue condizioni di salute sono buone.