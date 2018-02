Capaccio, gli atleti vincono 4 medaglie ai campionati di nuoto pinnato

La squadra agonistica di Piscina Poseidone ha partecipato ai campionati italiani primaverili di nuoto pinnato velocità organizzati della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento (Fipsas). Gli atleti capaccesi sono saliti sul podio ben quattro volte su otto gare disputate. Tre bronzi e un piazzamento d’onore sono un ottimo risultato tenendo conto che la società sportiva è solo al secondo anno di attività e la neonata squadra sta muovendo i primi passi a difesa dei colori di Capaccio Paestum.

Le gare

Grande soddisfazione del drettore sportivo Gianpaolo Longobardo e dello staff tecnico guidato dall’allenatore Mario Puca per i risultati generali, al di là dei piazzamenti ottenuti. Infatti, le giovani speranze del nuoto locale Renato Ardovino e Laura Immediato migliorano i propri tempi in tutte le competizioni cui hanno partecipato, arrivando ad abbassarli di circa un secondo. Lorenzo Barile conquista un ottimo secondo posto ex equo con uno degli atleti in forza alla nazionale italiana di nuoto pinnato, mentre Renata Fasano conquista una magnifica tripletta di bronzi in ben tre specialità dei 50 mt (pinne, monopinna e apnea), ad un solo centesimo dal miglior piazzamento. Vivere lo sport è anche creare occasioni di crescita dei giovani e del territorio: ATI Afrodite, con la guida sportiva del C.N. Posillipo, si impegna quotidianamente a fornire i migliori servizi e tanto sport e divertimento. Il prossimo appuntamento, aperto a tutti, è la grande festa di Carnevale di sabato 3 marzo prossimo, a partire dalle 15:30, con giochi, divertimento e dimostrazioni per tutti.

