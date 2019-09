Viola i domiciliari: giovane arrestato a Capaccio Paestum

Un ragazzo di 22 anni di Capaccio, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di Agropoli mentre si trovava fuori dalla sua abitazione.

Il controllo

La scoperta è avvenuta nel corso di un pattugliamento da parte di una gazzella dell’Arma. Per questo è stato nuovamente arrestato e sottoposto a processo per direttissima. E così, stesso in giornata, il giudice ha deciso di condurlo nuovamente ai domiciliari. Nel caso dovesse violare un’altra volta la misura cautelare andrebbe incontro ad un provvedimento ancora più restrittivo.