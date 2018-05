Capi griffati contraffatti: il blitz della Finanza a Nocera, una denuncia

Prosegue senza sosta, la lotta alla contraffazione nel nostro territorio: la Guardia di Finanza di Nocera Inferiore ha controllato un uomo di nazionalità italiana in possesso di svariati capi contraffatti di vari marchi famosi del settore dell’abbigliamento (Gucci, Adidas, Nike, Converse, Moncler, Calvin Klein), posti in vendita in internet sui “social network”.

La denuncia

Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. I controlli delle Fiamme Gialle continuano.