Peschereccio affonda a Capo d'Orso: salvati due naufraghi in mare aperto

Nel pomeriggio di ieri, la Guardia Costiera di Salerno ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di un peschereccio che aveva recuperato due persone in acqua a circa 5 miglia da Capo d’Orso, a Maiori. La comunicazione, giunta alla sala operativa, ha fatto scattare la macchina dei soccorsi con l’invio in zona di due unità navali.

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione, il peschereccio è improvvisamente affondato senza neanche consentire ai due membri dell’equipaggio di lanciare una richiesta di soccorso: i due naufraghi, quindi, sono finiti in mare aggrappati ad alcuni pezzi di legno.

Dopo diverse ore trascorse in acqua, un altro motopesca li ha intercettati facendoli salire a bordo. Allertata la Guardia Costiera di Salerno, i militari della Capitaneria di Porto si sono sincerati delle buone condizioni fisiche dei malcapitati e li hanno affidati alle cure del 118. Nel frattempo l’altra unità della Guardia Costiera ha effettuato il monitoraggio per la verifica dell’ecosistema marino non rilevano tracce di inquinamento.