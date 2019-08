Capo d'Orso, fumata bianca: riapre la Strada Statale Amalfitana

Dopo i dubbi ed i sopralluoghi di ieri pomeriggio, lunedì 12 agosto, la fumata bianca tanto attesa è finalmente arrivata: riapre ad horas la Strada Statale 163 Amalfitana, chiusa al traffico per giorni, a causa di un incendio che spezzato in due la Costiera.

Transito sbloccato

E' in corso l'installazione dei new jersey. La prescrizione imposta dai tecnici - scrive il vescovado.it - e i lavori di bonifica del costone roccioso garantirebbero le condizioni minime di sicurezza durante il transito veicolare a senso alternato. Sarà regolato da impianto semaforico. Entro stasera, la Strada Statale dovrebbe essere riaperta. Sospiro di sollievo per i residenti, i pendolari, i turisti, gli albergatori.