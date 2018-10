Polizia, Marco Castello sarà il nuovo capo della Squadra Mobile di Salerno

E' Marco Castello, il nuovo capo della Squadra Mobile di Salerno: il 45enne siciliano si insedierà il prossimo 5 novembre. Originario di Siracusa, proviene dalla Questura di Modena dove svolgeva la stessa funzione. Castello ha diretto Commissariati di Capo d’Orlando (ME) e di Avola (SR) ed ha prestato servizio anche presso il Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell’Interno e la Polizia Stradale di Sassari.

Le operazioni

Noto nella provincia di Avellino, dove ha diretto la Squadra Mobile per due anni nel 2015, Castello si è distinto in numerose indagini sui principali fatti criminali irpini, quali i furbetti del cartellino Asl, il blitz in ACS (Azienda Città Servizi), l’asilo degli orrori ed altre importanti operazioni portate avanti con la Procura.