Capodanno alla buca di bacco / happy people - bar Solero

Come da tradizione consolidata, si rinnova il nostro appuntamento per il Capodanno del Cilento. Il nostro intento è offrire un prodotto di qualità con un ospite di spessore internazionale. Quest’anno, però, a differenza dei precedenti, ci spostiamo in un’altra location: DISCO CLUB “LA BUCA DI BACCO”. Il nostro evento prevede due piste da ballo con due generi musicali diversi per accontentare tutti. Nella Main Room, oltre ai nostri residence avremo l’onore di ospitare DJ REBOOT direttamente dai migliori palcoscenici internazionali, solo per noi nel nostro amato Cilento. Per quanto concerne la seconda sala, la stessa sarà dedicata interamente alla musica degli anni 90’, curata dal gruppo NOSTALGIA 90: un vero e proprio tuffo nel passato. Inoltre, abbiamo stravolto questo club anche a livello strutturale. Non sarà quello di sempre, per non parlare del suono, un piccolo anticipo: 22.000 w sala interna - 15.000 W sala esterna. Insomma, ne vedrete delle belle. A curare la nostra animazione sarà l’agenzia LOADING -EVENTI, al trucco ci saranno i ragazzi dell’agenzia “LA PACE DEGLI INVINCIBILI”. Offriamo la possibilità di cenare e pernottare in strutture da noi scelte.

Modalità d’ingresso: PISTA: 5€ COSTO PREVENDITA + 20€ AL BOTTEGHINO. CHAMPAGNERIA/PRIVEE’: 50€ SINGOLA QUOTA OGNI 5 QUOTE 1 DISTILLATO.

Info/Tickets: +39 334 30 44 738 / 393 73 43 693

Champagneria/Priveè: 3937343693

Prenotazioni Bus da e per tutto il CILENTO: 334 30 44 738



