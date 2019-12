Salerno si prepara al Concerto di San Silvestro: al via l'allestimento del palco

Salerno si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Oggi - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono iniziati, infatti, i lavori per il montaggio del palco su cui andrà in scena il concerto del 31 dicembre previsto dalle ore 21.30.

La festa

L’appuntamento, in attesa che venga completata Piazza della Libertà, è come sempre in Piazza Amendola, nel cuore della città. Ad esibirsi saranno il gruppo dei Negrita e la cantante Irene Grandi. Cresce l'attesa per nuovi vivere momenti di allegria e serenità nella magia delle Luci d'Artista.

Gallery