Capodanno in Piazza con Fiorella Mannoia e Serena Autieri, al via il montaggio del palco

E' iniziato ieri sera, nonostante la pioggia battente, il montaggio del palco in piazza Amendola: a calcarne le tavole, il 31 dicembre, Fiorella Mannoia e Serena Autieri. Il palco ha un fronte di 25 metri x 12,5 di profondità con un altezza di 11 metri per copertura e muri laterali. Alle ore 21.45 dell'ultimo dell'anno, dunque, inizierà il concerto e alle ore 24 il brindisi di mezzanotte, cui seguirà, qualche minuto dopo, un suggestivo spettacolo pirotecnico.

I dettagli

Fiorella Mannoia, dunque, regalerà al pubblico le note dell'ultimo album, i suoi grandi successi e le canzoni che hanno costellato il suo straordinario repertorio live, accompagnata dalla sua band di cinque elementi. La “Combattente” concluderà quindi sul palco della piazza salernitana il suo incredibile 2017. La band che accompagnerà Fiorella Mannoia è composta da Carlo Di Francesco (percussioni e produzione musicale), Davide Aru (chitarre), Diego Corradin (batteria), Luca Visigalli (basso), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere).

La scaletta

La scaletta definitiva del Capodanno in Piazza è work in progress. La decideranno l'artista e Di Francesco a ridosso dello show ma sarà, con gli opportuni adeguamenti, modulata sullo spettacolo "Combattente" che riscuote grandi successi in tutta Italia.

Le misure di sicurezza

Imponenti le misure di sicurezza per garantire un Capodanno in Piazza festoso alle migliaia di persone attese per l'evento. Il centro della città sarà completamente pedonalizzato per vivere in serenità ed allegria le ultime ore dell'anno vecchio ed augurarsi un felice 2018.

I costi

Costeranno 309mila e 850 euro i festeggiamenti per il Capodanno a Salerno. E’ questa la cifra stanziata dal Comune per la notte di San Silvestro. In particolare, la cantante romana e l’attrice napoletana riceveranno un compenso pari a 244 mila euro. E se a questa cifra si aggiungono anche i 65mila e 850 euro previsti per le altre spese (la stampa dei manifesti, il servizio fotografico, un orologio digitale, il nolo di bagni chimici, le spese di materiale di stampa, un servizio di vigilanza antincendio, le spese dei diritti Siae), incluse quelle “varie e impreviste”, il totale, per l'appunto, risulta di 309mila e 850 euro.