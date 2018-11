Capodanno a Salerno, arrivà Max Gazzè: la Capotondi accende l'albero

Dopo l’accensione di Luci d’Artista, la città di Salerno si prepara a festeggiare le festività natalizie con altri due importanti eventi. Il primo sarà l’inaugurazione del grande albero di Natale, che verrà allestito nella centralissima Piazza Portanova e che quest’anno – secondo indiscrezioni – sarà alto ben 30 metri.

Il totonomi

Ad “illuminarlo” sarà, molto probabilmente, la bellissima attrice romana Cristiana Capotondi, neo vice presidente della Lega Pro. Il suo nome, infatti, è quello che circola con maggiore insistenza negli uffici di Palazzo di Città. Per quanto riguarda, invece, il Concerto di Capodanno, sul palco di Piazza Amendola salirà, molto probabilmente, il cantante Max Gazzè. Un nome che, questa mattina, non è stato smentito dal sindaco Enzo Napoli che, però, ha precisato: "Sono stato informato dai giornali delle mie scelte. Stiamo valutando le offerte con grande serietà. Poi ci saranno atti formali. Potrebbe arrivare anche Gazzè, non lo escludo, ma non è stato determinato ancora nulla".