Capodanno 2020, Irene Grandi e i Negrita ai fans: "Vi aspettiamo a Salerno"

Irene Grandi e i Negrita iniziando a scaldare i loro fans dandogli appuntamento per la Notte di San Silvestro a Salerno.

L'appello

Nelle ultime ore la cantante fiorentina e Pau del gruppo musicale rock italiano hanno pubblicato dei brevi video per invitare i salernitani e non solo a partecipare al loro concerto che andrà in scena, dalle ore 21.30 del 31 dicembre, nella centralissima Piazza Amendola.

"Vi aspetto in Piazza Amendola, il 31 dicembre, per festeggiare insieme il Capodanno a Salerno. Un bacio" dice Irene Grandi, mentre Pau è già in viaggio verso la nostra città: "Ciao ragazzi, in questa atmosfera Dark vi dico che a Capodanno saremo aSalerno, insieme ad Irene Grandi, prima della mezzanotte. Intanto io sono partito, per tempo, e sto per raggiungere la città”. Cresce l'attesa per brindare tutti insieme nella magia delle Luci d'Artista.