Capodanno 2018, Salerno blindata: attesi 50mila in piazza

Grande fermento a Salerno per il concerto di Capodanno in programma, questa sera, nella centralissima Piazza Amendola. Sul palco saliranno, alle 21.45, la cantante Fiorella Mannoia e la presentatrice Serena Autieri. Per la notte di San Silvestro sono attese, nel cuore della city, circa 50 mila persone tra salernitani e turisti.

La sicurezza

Già nel primo pomeriggio verranno installati in quattro punti precisi i Betafence, ossia barriere antisfondamento predisposti da Comune e Questura per prevenire attacchi terroristici. I quattro punti sono: via Roma (nel tratto all’altezza di piazza Cavour e all’altezza del teatro Verdi) e in via Lungomare Trieste (all’altezza delle scuole Barra e all’inizio del litorale cittadino). Il centro della città sarà completamente pedonalizzato. Sono pronti in caso di emergenza, due muletti capaci di rimuovere velocemente gli sbarramenti. A vigilare sull’incolumità e sulla sicurezza degli spettatori ci saranno 30 agenti di polizia e una decina di carabinieri con 4 gazzelle. Mobilitati dalle 16 fino al termine della manifestazione anche 70 poliziotti della polizia municipale.

I trasporti

Per gli spostamenti non ci saranno le navette ma funzionerà la metropolitana con l’ultima corsa, dalla stazione allo stadio Arechi, prevista per l’una e venti.

Il dispositivo

Su via Roma (tratto compreso tra via Duomo e piazza Matteo Luciani), via Santa Lucia, via Porta di Mare, via Pertini e piazza Umberto I è istituto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata di tutti i veicoli dalle ore 11 di stamattina, mentre dalle 16 è istituito il divieto di transito; anche nel tratto via Lista-via Centola è istituito il divieto di sosta dalle 11 e divieto di transito dalle 16.