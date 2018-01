Incivili e vandali allo sbaraglio a Capodanno, pioggia di verbali e rimozioni

Aria di festa da un lato ed incivili allo sbaraglio dall'altro. Anche ieri, per la vigilia di Capodanno, infatti, non sono mancati cittadini e visitatori privi di ogni senso civico. Scooter in controsenso, giovani senza casco e sosta selvaggia, purtroppo, hanno caratterizzato il centro e non solo. Innumerevoli, non a caso, i verbali e le rimozioni dei veicoli effettuate dalla Polizia Municipale.

I rifiuti

Accanto a tali episodi, poi, il tappeto di rifiuti in piazza Flavio Gioia, come anche sul Corso cittadino e in altre numerose strade della zona orientale e centrale: ancora una volta, insomma, il buon senso e il rispetto non hanno vinto in città.



Gallery