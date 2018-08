Caporalato a Salerno, la Uila Uil: "Basta con la mattanza come avvenuto a Foggia"

"Nel nostro territorio i camion carichi di braccianti sfruttati partono sempre dalle stesse piazze e nessuno fa nulla. Intervenga il nuovo prefetto. Chi non si schiera in questa battaglia è complice. Quante persone dovranno morire ancora prima che il Governo intervenga per interrompere la mattanza?” Così il segretario generale della Uila Uil di Salerno, Ciro Marino, interviene in merito alla la nuova strage consumatasi in Puglia con le stesse modalità di quella costata la vita a quattro braccianti extracomunitari, sabato scorso a Foggia.

La denuncia

"Non dimentichiamo che anche a Salerno e provincia i furgoni carichi di braccianti partono tutte le mattine, alla stessa ora, dalle stesse piazze, guidati dai soliti caporali verso le aziende di sempre. Vanno fermati. I conducenti vanno arrestati, le aziende sanzionate, anche a tutela delle ditte sane che offrono buona occupazione”, ha detto Marino.

Il segretario generale della Uila Uil Salerno: