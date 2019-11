Cappelle, Matierno, Pastorano: la sfilata dei Santi il 31 ottobre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si, non avevamo costumi scintillanti e trucchi particolari. Effettivamente non abbiamo speso soldi per apparire ma ci siamo divertiti tanto con poco e con i bambini abbiamo camminato per le vie della nostra comunità portando una realtà antica ma sempre nuova: LA SANTITA'.

Del resto chi sono i santi se non coloro che con “poco” hanno reso grande l'umanità intera, che hanno saputo trasportare i cuori di molti dall'indifferenza alla fede, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita?

Il pomeriggio del 31 ottobre passato insieme con i nostri ragazzi, non è stato una contrapposizione verso tendenze o mode, ma un ribadire la nostra appartenenza a radici antiche e tradizioni che molte volte sbeffeggiamo per dare "vita" (?) a nuove forme di consumismo.

Ci siamo ritrovati alle ore 15.00 presso la chiesa Nostra Signora di Lourdes in Matierno e da lì ci siamo incamminati per le vie della nostra comunità. Cantando e scherzando abbiamo colorato di gioia i tanti visi che, a volte nascondendosi, dietro le finestre hanno quasi timore di sorridere. Il corteo si è concluso presso la chiesa di san Giovanni in Cappelle, dove le catechiste hanno preparato una bella accoglienza tra bolle di sapone, palloncini e caramelle e insieme abbiamo ballato e inneggiato alla vita.

La benedizione finale di don Marco e la preghiera per i bisognosi e gli ammalati ha chiuso un pomeriggio ricco di spunti di riflessione carico di vita e di speranza.

Grazie a don Marco Raimondo, a Lucia del movimento Pro-Sanctitate e alle nostre catechiste che hanno organizzato al meglio l'evento.