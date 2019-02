Capre in eccesso: la Regione le vende all'asta e fissa il prezzo

Fa discutere - e ha già scatenato polemiche - un curioso avviso pubblicato dalla Regione Campania in merito alla vendita di capre vive. Saranno "battute" all'asta, vendute al migliore offerente. Già fissato il prezzo: 15 euro per il caprone e 20 euro per ciascuna capra.

I motivi

Gli animalisti e tanti cittadini si chiedono come mai ci sia necessità di venderle, strappandole al proprio habitat. Nell'avviso - scadenza 25 marzo - la Regione Campania ha spiegato che le capre provengono da un allevamento del Vallo di Diano e precisamente dal polo didattico in località Cerreta, situato in zona boschiva, tra i Comuni di Montesano sulla Marcellana, Sanza e Casalbuono. Erano stati istituiti quattro recenti ma le capre si sono riprodotte e il loro numero è adesso sproporzionato rispetto agli obiettivi strategici.

La procedura

Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa entro il prossimo 25 marzo presso la sede dell’UOD Servizio territoriale provinciale di Salerno, in via Generale Clark. Acquisterà le capre chi avrà presentato l'offerta più conveniente. A parità di prezzo, vincerà l'azienda che ha battuto le altre sul tempo.