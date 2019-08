Tenta di lanciarsi giù dal cornicione: carabiniere eroe gli salva la vita

E' stato salvato da un carabiniere originario di Battipaglia, un 20enne di Perugia, nella notte di Ferragosto. Il giovane, infatti, era salito su un cornicione di un palazzo in via della Viola per lasciarsi giù: immediato, l'intervento dei militari della Stazione Carabinieri di Ponte San Giovanni. Sul posto, è giunto Emilio Gala, 23enne battipagliese ed un suo collega: il primo, si è affacciato alla finestra vicina al cornicione, parlando con il ragazzo e tranquillizzandolo.

Il salvataggio

Ad un tratto, il 20enne perugino si è agitato e, in preda all’alcol, si è sporto in avanti, ma Gala lo ha afferrato immediatamente, tirandolo a sè, salvandogli la vita. Un plauso al carabiniere eroe.