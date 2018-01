Era ai domiciliari ma deteneva hashish: 48enne arrestato a Pontecagnano

A Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato il pregiudicato C.V., 48enne del posto, nella flagranza di detenzione di stupefacenti. Il 10 agosto 2017, l'uomo fu trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina nascosta nella ruota di scorta e da quel giorno si trovava ai domiciliari. Al termine di un nuovo controllo, è stato trovato in possesso di 32 grammi di hashish, in parte già suddiviso in dosi. Aveva con sé anche 590 euro. Insospettiti dalla presenza di più persone all’interno dell’abitazione del pregiudicato nonostante le prescrizioni impostegli dalla misura restrittiva,i militari hanno effettuato un controllo più approfondito rinvenendo stupefacente e contanti. L'uomo non ha saputo fornire giustificazioni. Espletate le formalità di rito, il 48enne è stato nuovamente collocato in regime detentivo presso la sua abitazione.