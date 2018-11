Blitz dei Nas nella movida, sequestrato il "Modo": nei guai anche il "Sea Garden"

Nuovo blitz dei carabinieri del Nas all’interno dei locali della movida salernitana. Dopo il Bogart sono finiti nei mirino anche il “Modo” e il "Sea Garden", situati nella zona orientale del capoluogo e molto frequentati, soprattutto nei weekend, da tantissimi giovani. I militari dell’Arma hanno fatto irruzione al Modo, in via Antonio Bandiera, nella notte tra sabato e domenica, durante un concerto dei Neri per Caso, per svolgere una serie di perquisizioni, che si sono concluse con il sequestro preventivo dell’intera attività a causa del numero esorbitante di persone presenti; per l’assenza dell’ autorizzazione ad esercitare attività di discoteca e della Scia anticendio. I titolari, ovviamenti, sono stati denunciati.

Lo sfogo

Uno degli organizzatori delle serate al Modo Germano Porcaro si sfoga su Facebook: “Competenti e non, pensate solo dietro cosa c’è, famiglie e opportunità di lavoro ! Una serata diversa creando un sano divertimento dove si mangiava, beveva e ballava! Target ben selezionato. Locale dislocato fuori dal centro della città senza creare disturbo a nessuno in una zona con ampio parcheggio, uno storico ristorante prestato ad eventi! Al posto di aiutare, consigliare e avvisare voi cosa fate? Andate a chiudere con prepotenza! Io ringrazio il sano divertimento e quei pochi coraggiosi che credono ancora in questo mondo ! La nostra città, non può farci questo ! Credo nella giustizia e spero che le autorità aiuteranno chi investe ancora tempo e denaro per il mondo della notte ! Ve lo chiediamo a nome di tutti quelli che il Sabato vogliono semplicemente sorridere e divertirsi”.

Il secondo blitz

Ma i carabinieri del Nas, insieme ai vigili urbani, ai vigili del fuoco e al personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno ispezionato anche il Sea Garden, situato in via Generale Clark, la cui attività - riporta La Città - è stata sospesa per sovraffollamento. Anche in questo caso il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.