Blitz dei carabinieri nel salernitano: sequestrati 20 chili di dolciumi e 120 litri di vino rosso

Prodotti alimentari non tracciati, irregolarità sui fitofarmaci, infiorescenze di cannabis vendute illegalmente. Sono alcune delle scoperte fatte dai carabinieri dei reparti Tutela Agroalimentare (Rac) di Salerno e Torino durante i controlli eseguiti in Campania, Puglia, Piemonte e Lombardia. Durante le operazioni, i militari dell'Arma hanno ispezionato 14 fra ditte, aziende agricole, oleifici e negozi: dalle verifiche effettuate sono emerse violazioni sia di natura amministrativa sia penale.

Il blitz in Campania

In provincia di Salerno sono stati sequestrati 20 chili di dolciumi per mancanza di rintracciabilità e 120 litri di vino rosso, detenuto in eccedenza rispetto alla giacenza contabile. Nella zona di Napoli, altri 120 chili di patate prive di indicazioni sulla provenienza e recanti non conformità sanabili di carattere sanitario, rilevate dalla Asl.