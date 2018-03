Frodi, i carabinieri sequestrano bottiglie di limoncello e uova anche a Salerno

Ci sono anche aziende della provincia di Salerno tra le trenta ispezionate dai carabinieri per la Tutela Agroalimentare in molte regioni italiane. Un’operazione che ha portato al sequestro di 5 quintali di finto limoncello, di oltre 12 mila uova prive di rintracciabilità, di 3 quintali di falso latte di bufala e di 6 quintali di ortofrutta.

Il blitz

Le operazioni, in particolare, sono state svolte nelle province di Campobasso, Avellino, Napoli, Salerno, Brindisi, Catania e Reggio Calabria. Mentre in Piemonte e Val d’Aosta i militari dell’Arma hanno contestato varie anomalie amministrative nell’ambito dell’etichettatura e della rintracciabilità. Nel corso delle ispezioni sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 36 mila euro e denunciate due persone.