Carcere di Salerno, De Angelis: "Polizia Penitenziaria in servizio con la tuta estiva"

E’ polemica nella casa circondariale di Salerno per le condizioni in cui sarebbero costretti a lavorare gli agenti della polizia penitenziaria. Nonostante il freddo di queste ore, infatti, il personale addetto alla sicurezza indosserebbe tute adatte per il periodo estivo.

La denuncia

A far esplodere il caso è il segretario generale della Cgil Funzione Pubblica Angelo De Angelis, che spiega: “In questi giorni in cui sul nostro Paese si è abbattuta un’ondata di freddo artico, giungono notizie allarmanti sulle condizioni in cui è costretto ad operare il personale di Polizia Penitenziaria”. Poi fa sapere che il sindacato “ha più volte segnalato le difficoltà che il personale ha riscontrato nel ricevere nei tempi previsti i capi di vestiario necessari per effettuare i vari servizi che il nostro Corpo è chiamato a prestare, ma apprendere che, con le temperature gelide di questo periodo parte del personale di Polizia Penitenziaria sia costretto a prestare servizio con la tuta operativa estiva, è assolutamente inaccettabile”.

De Angelis non usa mezzi termini e va all’attacco: “Il quadro che si evince dal territorio sulla vicenda in argomento desta forte preoccupazione. La mancata consegna del vestiario costringe il personale a prestare servizio con uniformi, camicie o scarpe inadeguate al clima, logore o di taglie diverse da quelle necessarie, con le ovvie conseguenze negative sul benessere degli operatori e sull’immagine del Corpo. Tra l’altro sembra che il fenomeno sia generalizzato e non riguardi solo determinati istituti penitenziari – si tenga presente che analoga situazione stanno vivendo anche gli allievi agenti che stanno effettuando il corso di formazione nelle scuole dell’amministrazione penitenziaria – e questo fa pensare ad una carenza dei capi di vestiario a livello centrale”.

Infine il segretario della Cgil Fp annuncia che chiederà “a tutte le sedi in cui opera personale di Polizia Penitenziaria un elenco dettagliato dei ritardi accumulati nel tempo nella distribuzione del vestiario al personale, per procedere poi celermente alla soluzione di un problema ormai non più rinviabile. Si resta in attesa di un cortese celere riscontro”.