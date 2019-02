Tensione nel carcere di Salerno: detenuto minaccia agente con una lama

Continuano gli episodi di violenza all’interno della casa circondariale di Salerno. L’ultimo si è verificato nella giornata di ieri quando un detenuto ha puntano una lama contro un agente della Polizia Penitenziaria. A denunciarlo è il segretario regionale della Uipa Polizia Penitenziaria Daniele Giacomaniello che, in una nota, riferendosi al carcere salernitano, lamenta: “Lo Stato sembra non esistere e i poliziotti penitenziari sono costretti a fare gli spettatori, perché non esistono più gli strumenti e le condizioni, anche quelle più elementari, per garantire l’ordine e la sicurezza interna all’istituto”.

Il racconto

Giacomaniello entra nei dettagli di quanto accaduto nelle ultime ore: “un detenuto magrebino ristretto in un reparto chiamato 6^ sezione ha sfidato un poliziotto perché voleva autogestirsi tanto, da puntargli una lametta nel viso. Fortunatamente sono giunti subito i rinforzi da altre postazioni di servizio riuscendo a contenere il soggetto e mettere in sicurezza il servizio”. E si domanda: “Per quanto ancora potrà durare?”.