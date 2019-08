Voleva consegnare al figlio detenuto tre cellulari: bloccata una donna a Fuorni

Nascondeva nella biancheria intima telefonini e cavi usb che voleva consegnare al figlio, il quale è rinchiuso nella casa circondariale di Fuorni a Salerno.

Il caso

La donna - riporta La Città - non è riuscita nel suo intento in quanto, dopo essersi presentata ai colloqui per incontrare l’uomo, originario di Battipaglia, il nuovo metal detector “Manta Rey”, di ultima generazione, installato nella casa circondariale, ha fatto scattare l’allarme. E così gli agenti della polizia penitenziaria l’hanno subito perquisita trovandola in possesso sia dei tre cellulari che dei cavi Usb.