Catturava cardellini: sequestri della Forestale a Battipaglia, un uomo nei guai

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Foce Sele, coadiuvati da guardie giurate volontarie dell’associazione E.N.P.A., hanno scoperto a Battipaglia, in località Fasanara un'attività illecita di cattura di cardellini, esercitata con reti da uccellagione. Denunciato l'uomo che li aveva catturati: dovrà rispondere dei reati di caccia con mezzi non consentiti, maltrattamento di fauna e ricettazione.-

I controlli

Sono stati trovati 9 cardellini, 5 dei quali 5 appena catturati e immediatamente rimessi in libertà. Gli altri 4 venivano utilizzati come richiamo e presentavano i tipici segni della detenzione in cattività. Sono stati sequestrati per essere poi affidati ad un centro di recupero. Sequestrati anche gli strumenti e le reti utilizzate per la cattura. La persona responsabile è stata individuata e i controlli sono stati effettuati anche presso la sua abitazione. I militari hanno trovato altri 19 cardellini illecitamente custoditi, posti sotto sequestro. Sono stati portati presso il presidio ospedaliero “Frullone” di Napoli per il successivo reinserimento in natura.