San Cipriano: cardellini catturati e rinchiusi in una gabbia, su un albero

Sono stati sequestrati a San Cipriano Picentino, ieri, in Piazza Umberto I, 4 cardellini di specie protetta. Sul posto Carabinieri, Guardie Zoofile e servizi ASL. I volatili erano rinchiusi illegalmente in una gabbia posta su di un albero, come riporta Zerottonove.

Il fatto

Probabilmente gli uccelli erano stati nascosti lì da bracconieri. I cardellini, in condizioni igienico sanitarie precarie, sono stati affidati alle cure dell’Asl: si indaga, dunque, per individuare i responsabili della cattura.