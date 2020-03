Emergenza Coronavirus, Polichetti fa appello a De Luca: "Urgono nuovi medici in Ginecologia"

"E' un'iniziativa assolutamente lodevole da parte dell'onorevole De Luca, quella di far reclutare dall'Asl i medici in pensione, perchè risponde in modo rapido alla carenza attuale in ambito sanitario: auguriamo che tale linea venga mantenuta per tutti i reparti che versano in condizioni critiche". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha detto il noto ginecologo del Ruggi, Mario Polichetti a proposito dell'iniziativa dell'Asl di Salerno che ha deciso di reclutare i medici in pensione per sopperire alla carenza di personale in questa delicata emergenza sanitaria. Polichetti ha sottolineato come, nello specifico, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia manchino almeno 5 unità, assolutamente necessarie per rispondere alla domanda delle pazienti. Il ginecologo suggerisce un rapido scorrimento delle graduatorie per far entrare in servizio ad horas il personale medico che risulta fondamentale: l'appello è rivolto al Governatore Vincenzo De Luca.