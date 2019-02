Ospedale di Polla, blocco dei ricoveri in Ortopedia: non ci sono medici

Blocco dei ricoveri nel reparto di Ortopedia all’ospedale “Luigi Curto" di Polla. Da oggi (8 febbraio) al giorno 15 febbraio non verranno più accettati pazienti per carenza di medici. Ad annunciarlo, nel corso di una riunione, i vertici del reparto di “Ortopedia e Traumatologia” che non riuscirebbero a garantire un’adeguata assistenza agli utenti.

La mobilitazione

Inoltre, sempre in giornata, è stato chiesto un formale incontro all’Asl di Salerno per sbloccare la situazione. Il primo cittadino Rocco Giuliano, contemporaneamente, è pronto a fare ricorso al Tar contro il Piano Ospedaliero della Regione Campania. Al suo fianco sono pronti a schierarsi numerosi sindaci del Vallo di Diano.