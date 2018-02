Carenza di personale nei Comuni salernitani: i dati della Uil

Carenza di personale nei Comuni della provincia di Salerno. A lanciare un appello ai sindaci del territorio è la Uil Fpl: “Dopo anni di sostanziale blocco delle assunzioni negli Enti Locali, in quanto le percentuali di spesa che si potevano impegnare rispetto ai cessati erano minime, nell’anno 2017, con diversi interventi queste percentuali sono state sensibilmente aumentate" sostiene il segretario Carlo Astone.

I dati

Nel 2018 – secondo il sindacato - per i Comuni fino a mille abitanti, il turnover è pari al 100% delle cessazioni dell’anno precedente, cumulabili a partire dal 2007. Per gli Enti compresi fra mille e cinquemila abitanti la percentuale cambia in relazione all’incidenza media dell’ultimo triennio della spesa del personale sulle entrati correnti. Laddove la media dell’incidenza è inferiore al 24% si possono coprire il 100% delle cessazioni. Per i Comuni con oltre 5 mila abitanti il turnover è pari al 75%. Le percentuali riguardano le cessazioni del 2017. Dunque, si possono recuperare le capacità assunzionali non occupate per gli anni precedenti. Nel 2019, per i cessati nel 2018, le percentuali vengono incrementate e si attesteranno sostanzialmente tutte fra il 90 e 100%. Sono opportunità che, sempre per la Uil Fpl provinciale, vanno colte in pieno, innanzitutto per “dare una possibilità occupazionale alle migliaia di giovani della provincia” e poi per “mettere in condizione i Comuni di colmare, anche se in parte, le vacanze delle dotazioni organiche”.

Ed ecco l’appello finale di Astone: