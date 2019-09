Carenza di personale al Ruggi, annunciati nuovi concorsi per assumere infermieri ed Oss

C'è carenza di personale nell’azienda Ruggi: la CGIL, dunque, esprime soddisfazione per l’annuncio della triade commissariale di voler procedere ad assunzioni a tempo indeterminato mediante la realizzazione in tempi brevi di due concorsi, in particolare uno per infermieri riservato al Ruggi ed un altro per OSS da svolgersi in collaborazione con l’Asl.

Gli obiettivi

Obiettivi del sindacato, estendere le assunzioni a tutte le altre figure carenti (logopedisti, fisioterapisti, ostetriche etc.) e tutelare e trattenere in azienda il patrimonio di professionalità già formate dei tanti lavoratori a tempo determinato. Sempre di ieri, poi, l’annuncio dei Commissari di voler procedere all’assunzione di 5 operatori addetti alla cucina tramite l’ufficio di massima occupazione.

I parcheggi

Infine, sul fronte parcheggi, "continua la battaglia che ci ha visto promuovere petizioni e manifestazioni: ieri i Commissari hanno affermato di voler proseguire il percorso già individuato con la precedente Direzione per realizzare un sistema efficace di controllo degli accessi alle aree interne ed individuare e realizzare nuove aree di parcheggio. Ci batteremo perché non rimanga una promessa", hanno concluso dalla segreteria provinciale FP CGIL.