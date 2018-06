Carenze igienico sanitarie, maxi sequestro di pane di un noto panificio

Nella mattinata di ieri due ufficiali del Nucleo Annonario della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Elvira Cantarella, hanno notato in Corso Garibaldi il conducente di un furgone, dipendente di un panificio locale, che si apprestava a prelevare dal veicolo una cesta di plastica forata con all’interno pane di fresca produzione privo di busta idroforata.

I controlli

Per questo i due agenti si sono fermati nei pressi del veicolo per procedere alla relativa multa di 833 euro. Durante una sommari ispezione all’interno del furgone, inoltre, hanno rilevato la presenza di 5 ceste di pane già predisposte per la consegna alle singole rivendite - per un totale di 70 kg circa - poggiate a terra in un ambiente assolutamente non idoneo per il trasporto di alimenti. Altre due buste contenente sempre pane prodotto dal medesimo panificio, per altri 10 kg, erano invece state collocate nell’abitacolo di guida, più precisamente sul sedile del passeggero e a terra del medesimo. Erano evidenti, in entrambi i casi, le carenze igienico sanitarie.

I due esponenti della Polizia Municipale, dopo aver concordato l’invio sul posto degli Ispettori d’Igiene della locale Azienda Sanitaria, la cui attività di ispezione si è concretizzata in un giudizio di non commestibilità per evidenti rischi alla salute pubblica, sentito il pm di turno, hanno proceduto al sequestro penale dell’intero carico di pane affidandone la custodia giudiziaria al titolare dell’attività, successivamente convocato presso gli uffici del Nucleo Annonario per la notifica degli atti di rito e della sanzione amministrativa, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.