Infermieri in Campania: solo nel salernitano ne mancano oltre 1000, i dati

Mancano all’appello ben 1456 infermieri nel territorio dell'Asl di Salerno mentre sono 341 quelli in meno all’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Una carenza inserita nella voragine degli organici della sanità campana (-8.937 infermieri), seconda peggiore dopo la siciliana. La denuncia arriva dall’analisi del Centro studi della Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri (Fnopi), come riporta il quotidiano La Città.

I numeri del “Ruggi” e dell’Asl

All’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” - che comprende anche i plessi del “Da Procida” di Salerno, “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni, “Fucito” di Mercato San Severino e “Costa d’Amalfi- Castiglione” di Ravello - si contano 1.261 paramedici per 534 medici. Il rapporto è quindi di 2,4. Non migliore la situazione all’Asl Salerno, dove tra i primi (3.059) e i secondi (1.505) il rapporto scende a 2, in media regionale.

Le carenze

Per ogni infermiere campano ci sono 17 pazienti, cifra più alta d’Italia. Se piange la Campania, ride poco il resto d’Italia (-53mila infermieri). Le uniche regioni a rispettare la soglia indicata sono Emilia Romagna, Friuli, Veneto, Molise e la provincia autonoma di Bolzano. Infine, la media nazionale assegna, ad ogni infermiere, 11 pazienti da assistere.