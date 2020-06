Caretta Caretta ferita a Palinuro: salvata dai volontari

E' stata salvata in extremis, ieri, a Palinuro, una Caretta Caretta, recuperata dai volontari dell'Enpa di Salerno e di Eso Es Palinuro.

Il lieto fine

Si trova ora al centro A. Dohrn di Portici per le cure del caso: inizialmente recuperata dalla Capitaneria di Porto di Palinuro, la Caretta Caretta è stata poi presa in carico dai volontari di Eso es Palinuro e della protezione animali di Salerno che, in tempi brevissimi, l'hanno portata al “Dohrn”. Si ricorda, in caso di rinvenimento di animali in difficoltà, di allertare il 1530.