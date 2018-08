Caretta Caretta: è iniziata la schiusa a Caprioli, emozioni in spiaggia

Forti emozioni, ieri, per gli amanti della natura: è iniziata la schiusa del nido di Caretta Caretta a Caprioli, in Cilento. Sono stati premiati l'attesa e l'impegno dei volontari e dei biologi del centro Dohrn che hanno allestito un piccolo campeggio per monitorare il nido individuato presso il lido Oasi sul litorale.

Sorrisi e gioia, dunque, per la nascita delle baby tartarughe venute alla luce, ancora una volta, sulle spiagge cilentane.