Caretta Caretta in Cilento: 66 uova nel nido allagato, nessun lieto fine per l'ultima schiusa

Senza sosta, le attività dei volontari e delle guardie zoofile dell'Enpa di Salerno impegnate nella tutela dei nidi di Caretta Caretta in Cilento. "Purtroppo l'ultima schiusa della stagione non è andata a buon fine, 66 le uova trovate nel nido che è stato allagato ler cause naturali", fanno sapere i volontari.

Intanto, proseguono i controlli sull'ambiente, grazie ad accordi con alcuni Comuni virtuosi e le verifiche in materia venatoria.