La Diocesi di Salerno Campagna Acerno, attraverso la Caritas, dona macchinari all’ospedale “Ruggi”

Al fine di sostenere lo sforzo degli operatori sanitari dell’ospedale “Ruggi” di Salerno, che in questo momento è in prima linea nel fronteggiare la crisi, l’arcivescovo, S.E. Mons. Andrea Bellandi e i sacerdoti della diocesi, per il tramite della Caritas diocesana, che si è presa cura di tutta la fase organizzativa, hanno donato al nosocomio salernitano diverse apparecchiature medicali, specificamente adatte a curare gli ammalati di COVID 19.

Nella mattinata di mercoledì 29 aprile sono stati consegnati alle autorità sanitarie del Ruggi:

n. 2 Aspiratori chirurgici elettrici per secrezione;

n. 1 Defibrillatore bifasico;

n. 1 Elettrocardiografo con carrello;

n. 1 Lampada Scialitica Portatile;

n. 1 Sollevapazienti elettrico.

La Chiesa salernitana, attenta ai bisogni delle persone e di ciò che serve per meglio accudirle, ha voluto con questo gesto andare incontro concretamente a chi soffre, con la sicura speranza che la Grazia del Signore sia di conforto e nella certezza che presto tutto questo passerà.

