Solo e in difficoltà: si mobilitano la parrocchia di Matierno e la Caritas Zonale

Un gesto di solidarietà concreto, quello della comunità parrocchiale di Matierno, in collaborazione con la Caritas Zonale di Fratte-Matierno-Brignano. Il parroco della chiesa Nostra Signora di Lourdes, nonchè presidente della Caritas Zonale, Don Marco Raimondo, insieme al Diacono, Don Vincenzo Salsano, da sempre in prima linea per aiutare chi ha bisogno, hanno, infatti, offerto un aiuto importante per un giovane che necessita di urgenti cure sanitarie, a causa di una grave patologia cronica.

La storia

Solo e privo di sostegno, il ragazzo, 20enne, ha potuto ricevere una mano grazie al supporto di Don Marco e Don Vincenzo che, rimboccandosi le maniche, si sono attivati per fornirgli un aiuto: è questa solo una delle numerose azioni silenziose portate avanti per alleviare i disagi di chi ha bisogno.